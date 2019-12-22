Почти 4 тысячи зрителей побывали на спектаклях «Пушкинской школы» в «Михайловском»

10:39, 22 декабря 2019, ПАИ

3 тыс. 828 зрителей побывали на спектаклях санкт-петербургского театра «Пушкинская школа», гастроли которого в течение 7 дней проходили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Среди зрителей были 1 тыс. 277 школьников из Пскова, Великих Лук, Пушкинских Гор и других городов и посёлков 14 районов Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе Пушкинского заповедника Лидия Токарева.

В приветственном письме в адрес создателя и бессменного художественного руководителя Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге и театра «Пушкинская школа» губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что гастроли воспитанников Владимира Рецептера — знаковое событие для региона. «На протяжении многих десятилетий Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге популяризирует великое литературное наследие, открывает новые грани пушкинских произведений. Своими постановками вы помогаете зрителю перенести актуальность поднятых поэтом проблем в современную реальность», — подчеркнул глава региона. Он уверен, что визиты молодых актёров и их наставника на Псковскую область приносят удовольствие и пользу не только публике, но и самому театру. Губернатор пожелал труппе «Пушкинской школы» и Владимиру Рецептеру новых творческих идей, интересных постановок и чутких зрителей.

В свою очередь руководство «Михайловского» поблагодарило Михаила Ведерникова за помощь в организации поездок школьников на гастрольные спектакли театра из Петербурга.