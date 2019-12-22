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Общество

ПсковГУ вошёл в список самых популярных запросов в Google

Псковский государственный университет вошёл в список самых популярных запросов в Google в категории «университет/институт» по итогам 2019 года. Об этом сообщает портал nauka.vesti.ru.

В перечне самых популярных вузов у пользователей Google  также оказались Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, Тюменский государственный медицинский университет, Финансовый университет при Правительстве РФ, Московский политехнический университет, Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, Московский открытый институт и Уральский государственный горный университет.

В разделе «кто изобрёл» в течение года чаще всего россияне интересовались создателями бюстгальтера, скороварки, лампочки, котла отопления, телефона, стеклоочистителей для автомобиля – «дворников», радио и микроволновки.

Среди книг наиболее часто пользователи поисковой системы запрашивали такие: Джон Бойн «Мальчик в полосатой пижаме», Корней Чуковский «Муха-Цокотуха», Крамер Стейс «50 дней до моего самоубийства», Анна Тодд «После», Александр Пушкин «Капитанская дочка», Виктор Гюго «Собор Парижской Богоматери», Александр Пушкин «Песнь о вещем Олеге», Александр Полярный «Мятная сказка», Стивен Кинг «Кладбище домашних животных» и  Джен Синсеро «Ни Сы».

Самыми популярными событиями в этом году оказались Евровидение-2019,  30-летие падения Берлинской стены, футбольный матч Россия — Бельгия, бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Пуарье, пожар в соборе Парижской Богоматери, пожар в Магнитогорске, выборы президента Украины, Чемпионат мира по хоккею, Оскар-2019и штурм «Зоны 51».

В категории «Люди» россияне наиболее часто искали информацию о Юлии Началовой, Децле, Анастасии Заворотнюк,  Владимире Зеленском, Алле Вербер, Егоре Жукове, Сергее Доренко, Бари  Алибасове, Иване Голунове и Павле Устинове.

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