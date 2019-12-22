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Общество

Новогодняя ярмарка подарков ручной работы «ART-ель» продолжает работу в Пскове

В Пскове продолжает работу новогодняя ярмарка подарков ручной работы «ART-ель». Она проходит в новом торгово-развлекательном центре «Fjord Plaza», сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Первый день ярмарки состоялся 21 декабря. Сегодня, во второй день, она будет открыта до 18:00. А до 16:00 на ярмарочной площадке можно стать участником мастер-классов по изготовлению открыток. Их проводит  фонд «Старость в радость». Все сделанные открытки будут подарены пожилым людям, которые нуждаются в поддержке и заботе.

Свои работы на ярмарке «ART-ель» представили несколько десятком мастеров   со всей Псковской области. Здесь можно купить новогодние подарки,  авторские украшения и сумки, вязанные изделия, предметы интерьерного декора, сувениры, мыло и косметика ручной работы, изделия из шерсти и множество других запоминающихся вещей.

Вторая площадка ярмарки мастеров откроется в спортивно-развлекательном парке «Простория». Там она пройдёт 28 и 29 декабря.

Фоторепортаж с первого дня мероприятия можно посмотреть здесь >>>.

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