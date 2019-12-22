Псковская область улучшила позиции в Национальном туристическом рейтинге

13:28, 22 декабря 2019, ПАИ

Псковская область улучшила позиции в Национальном туристическом рейтинге. По итогам 2019 года его составители - Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России» - отнесли регион в группу с условным названием «Крепкие профи». Псковская область набрала 62,4 балла и заняла 38 место. В 2018 году регион был на 39-м месте с показателем 60,7 балла.

Составители рейтинга разделили регионы на три группы, первая из которых «Золотая двадцатка». Тройку лидеров тут составили Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Из регионов Северо-Запада России в эту группу, кроме Петербурга, вошла Ленинградская область (17 место).

Субъекты федерации, занявшие с 21-го по 69-е место, отнесены в категорию «Крепкие профи». Из регионов СЗФО Псковскую область в этой группе обогнали только Калининградская область (22 место), Республика Карелия (29 место) и Вологодская область (37 место). Соседняя Новгородская область оказалась на 43-м месте.

В третью группу рейтинга с условным названием «Начальный уровень» вошли регионы, разместившиеся с 70-го по 85-е место. На последней строчке расположился Ненецкий автономный округ.

При составлении рейтинга учитывались уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры, значимость туристической отрасли в экономике региона и её доходность, популярность региона у туристов, приезжающих на несколько дней, у иностранцев, интерес к региону в интернете как к месту отдыха, продвижение туристического потенциала региона в информационном пространстве. Также критериями были уровень преступности и туристская уникальность, то есть количество памятников и достопримечательностей, внесенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, в том числе объекты ЮНЕСКО.