Основной стабильности и прогресса назвал энергетику Александр Котов

13:42, 22 декабря 2019, ПАИ

Основной стабильности и прогресса назвал энергетику спикер Псковского областного Собрания Александр Котов. Об этом он заявил в своём поздравлении в адрес работников и ветеранов энергетического комплекса Псковской области, которые отмечают 22 декабря профессиональный праздник – День энергетика, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

«Сегодня свой праздник отмечают специалисты отрасли, без устойчивой работы которой современный мир уже невозможно представить. Энергетика – основа стабильности и прогресса. Развитие экономики и цифровых технологий, эффективное функционирование социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, повседневный комфорт граждан – все сферы нашей жизни связаны с производством и потреблением энергии», - отметил Александр Котов.

Он подчеркнул, что потребность в электроэнергии растёт год от года, в связи с чем перед работниками отрасли ставятся всё новые задачи, в том числе по модернизации производства, вводу дополнительных мощностей, внедрению инноваций, использованию энергосберегающих технологий, сохранению окружающей среды.

Спикер областного Собрания поблагодарил энергетиков региона за добросовестную и ответственную работу. «Благополучия вам и профессиональных успехов на благо жителей региона и страны!» - пожелал он.