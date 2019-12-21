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Дачные дома обворовали в Пскове и Куньинском районе

В Пскове из дома в одном из садоводческих товариществ похитили телевизор, ноутбук, микроволновую печь и другое имущество. Ущерб оценивается в 29 тыс. рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в дом вор проник, выломав оконную раму. По подозрению в совершении преступления задержан 45-летний безработный, судимый пскович. Часть похищенного у него изъяли. Возбуждено уголовное дело.

Еще один дачный дом и надворные постройки обворовали в деревне Трубицы Куньинского района. Преступник вынул пробои входной двери, проник внутрь и похитил швейную машинку, посуду и другие вещи. Ущерб превысил 12 тысяч рублей. Полицейские установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 48-летний безработный житель Куньинскго района. Он дал признательные показания и отдал часть украденного. По данному факту также возбуждено уголовное дело.

В Великих Луках полицейские расследовали кражу спортивных шапки и куртки из магазина на улице Вокзальной, которая произошла 16 декабря.  Похищенный товар стоит 12 тыс. рублей. С помощью записей с камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки установили личность подозреваемого в краже. Это был 27-летний ранее судимый житель Великолукского района. Похищенную куртку у него изъяли. Проводится проверка.

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