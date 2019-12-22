Более 75 тыс. рублей собрал Детский фонд на лечение 6-летней жительницы Дновского района

15:03, 22 декабря 2019, ПАИ

75 тыс. 301 рубль удалось собрать в ходе благотворительной акции Псковского областного отделения Российского детского фонда «Доброе сердце», которая прошла 20 и 21 декабря в гипермаркете «Империал». Деньги пойдут на лечение шестилетней Марии Никандровой из Дновского района, сообщили Псковскому агентству информации в благотворительной организации.

Девочка страдает синдромом Марфана: у неё имеются множественные заболевания органов зрения и патологии сердечно-сосудистой системы. Из-за болезни ребёнок очень быстро растёт, тогда как кости и суставы не справляются с нагрузкой. Это приводит к деформации спины и изменению осанки.

Девочке нужно постоянно носить специальный корсет, который делают на заказ, а также необходимо пройти курс ЛФК и гимнастики.

В акции «Доброе сердце» участвовали волонтеры Детского фонда – студенты Псковского государственного университета, Псковского политехнического колледжа, ученики школ города, участники стипендиального проекта Детского фонда «Учись, студент!».

Все, кто оказал помощь маленькой жительнице Дновского района, получили новогодние открытки, изготовленные воспитанниками школ-интернатов, сувениры от Детского фонда и ёлочные игрушки ручной работы.