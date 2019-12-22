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Шесть этапов Чемпионата Псковской области по автомногоборью намечены на 2020 год

На 2020 год запланированы шесть этапов Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью, три из них будут ледовыми. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации автоспорта региона.

Стартует Чемпионат области 25 января ледовым спринтом-слаломом «Печоры - 2020». Соревнования пройдут на картодроме «Печорский». Вторым этапом станет ледовый спринт-слалом «Алтун - 2020», который планируется провести 8 февраля в Новоржевском районе, третьим - ледовый спринт-слалом «Лукоморье - 2020» 23 февраля в Печорском районе на льду Псковского озера.

Первый летний этап Чемпионата и Первенства намечен на 20 июня. Это будет спринт-слалом «Остров - 2020».  Следующим станет спринт-слалом «Изборск», который запланирован на 25 июля.  Финал, который получил название «Псков-2020», назначен на 10-11 октября. 

В рамках спринта-слалома «Лукоморье - 2020» и гонки «Псков-2020» состоятся также этапы Чемпионата и Первенства Северо-Западного федерального округа по автомногоборью.

Кроме того, в следующем году Псковская область примет три этапа Кубка России по ралли и этап Чемпионата страны.

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