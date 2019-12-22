Эксперты посчитали, сколько россияне потратят на новогодний стол

16:51, 22 декабря 2019, ПАИ

По подсчётам Росстата, в среднем на новогодний стол россияне потратят 6 тыс. 430,78 рублей, что на 2,74% больше, чем год назад. Об этом пишет «Российская газета».

По данным Федеральной службы госстатистики, больше всего подорожали сыры (на 11,17%), сливочное масло (на 10,36%) и апельсины (на 10,87%). При этом красная икра подешевела на 4,97%, свежие огурцы - на 8,96%.

Самым дорогим будет праздничное застолье у жителей Чукотки - в 9 тыс. 528,58 рубля, а самым дешёвым – у жителей Ингушетии – 3 тыс. 500 рублей. Москвичам в среднем новогодний стол обойдётся в 7 тыс. 933,34 рубля, петербуржцам – в 7 тыс. 60,66 рубля.