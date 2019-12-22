Десятки мастеров собрала ярмарка «ART-ель» в Пскове (ВИДЕО)

17:44, 22 декабря 2019, ПАИ

Десятки мастеров собрала новогодняя ярмарка подарков ручной работы «ART-ель», которая 21 и 22 декабря работала в Пскове в новом торгово-развлекательном центре «Fjord Plaza». Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, там можно было купить авторские украшения, сумки, вязанные изделия, предметы декора, сувениры, мыло и косметику ручной работы, изделия из шерсти.

Следующая ярмарка «ART-ель» состоится 28 и 29 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория». Там свои работы также представят мастера из разных районов Псковской области.

Кроме того, прямо на ярмарке можно будет бесплатно упаковать приобретённый подарок. Такую услугу гостям мероприятия предложит салон цветов и подарков «Фея».