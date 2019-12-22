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Общество

Ход строительства детсада на улице Звёздной в Пскове проконтролировал губернатор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал ход строительства детского сада на улице Звёздной в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, глава администрации города Александр Братчиков отметил, что в настоящее время рабочие устраняют недоделки в помещениях, благоустраивают территорию. По его словам, уже исправлены 160 замечаний, осталось около 20.

Александр Братчиков добавил, что сейчас ведётся монтаж игровых площадок для всех групп детсада. Планируется, что заработает учреждение в начале 2020 года.

Михаил Ведерников отметил положительную динамику в благоустройстве территории детсада, поручит тщательно принимать здание, чтобы, в случае недостатков, подрядчик мог их исправить.

Детский сад на улице Звёздной рассчитан на 270 мест.  В рамках проекта «Демография» на его возведение были выделены 170 млн рублей из федерального бюджета.

Также губернатор посетил новую детскую площадке во дворе домов № 17, 19 и 21 по улице Звездной. Она установлена по инициативе местных жителей, которые с просьбой заменить детский комплекс обратились к депутату городской Думы по округу № 14 Дмитрию Барабанову. Парламентарий выделил 800 тыс. рублей на благоустройство территории, установку качелей и горок.

 «Хотим сказать большое спасибо за то, что так быстро откликнулись на нашу просьбу. Вопрос был оперативно проработан с жителями домов. Теперь детям есть, где разгуляться, сюда приходят ребята из других дворов. Все общаются, находят новых друзей. Все это положительно влияет на развитие детей», — поблагодарили жительницы Звёздной представителей областной и городской властей.

Михаил Ведерников отметил неравнодушие и активную жизненную позицию родителей и пообещал, что дети скоро смогут посещать строящийся рядом детский сад.

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