Сохранить духовное наследие: история возрождённого храма в Пустошкинском районе

23:11, 18 августа 2026, ПАИ

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Яссы Пустошкинского муниципального округа посетила социальный координатор регионального филиала фонда «Защитники Отечества» в Себежском районе Дарья Козьякова.

Церковь возведена на месте старинного храма начала XIX века, который разобрали в 1970‑х годах. Возрождение объекта в 2000‑х годах стало возможным благодаря усилиям Жанны Чёрной и её супруга: они вложили в проект собственные средства и силы, отметила Дарья Козьякова.

По её словам, сейчас храм благоустроен: в нём хранится несколько десятков икон, в том числе с частицами мощей святых. На прилегающей территории обустроена зона со старинными склепами и надгробиями. Тем не менее на данный момент в храме нет постоянного священника: молебны проводятся только в крупные праздники.

«Невозможно не восхищаться тем, сколько любви, сил и труда эти люди вкладывают в сохранение храма. Хочется верить, что у этого удивительного места скоро появится свой пастырь, а церковь продолжит жить, объединять людей и радовать всех своей красотой и благодатью», – рассказала Дарья Козьякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что соцкоординаторы встретились с жителями Пустошкинского округа.