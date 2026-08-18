Дело о мошенничестве против псковских пенсионеров направлено в суд

22:47, 18 августа 2026, ПАИ

В Псковской области направлено в суд дело о мошенничестве в отношении пенсионеров. Его фигурантом стал 21‑летний житель Архангельской области: его обвиняют в трёх эпизодах мошенничества в крупном размере, совершённых в составе организованной группы (часть 4 статья 159 УК РФ). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Схема обмана действовала в октябре – ноябре 2025 года. Мошенники звонили пенсионерам в Пскове, Петрозаводске и Пушкине, представляясь сотрудниками медучреждений и правоохранительных органов. Они убеждали людей, что нужно «продекларировать сбережения» или «обезопасить средства», и просили передать наличные прибывшим «инкассаторам». В результате потерпевшие лишились более миллиона рублей.

Преступную деятельность удалось пресечь: фигуранта задержали прямо на месте преступления. В ходе следствия молодой человек полностью возместил ущерб пострадавшим. Сейчас уголовное дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что в Псковской области ужесточили наказание мужчине, избившему престарелую мать до полусмерти.