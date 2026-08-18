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Общество

День деревни отметили жители Удвят и Чурилово в Усвятском округе

В Усвятском муниципальном округе отпраздновали два Дня деревни: торжества состоялись в Удвятах и Чурилово. Праздничные программы для жителей подготовил Усвятский районный центр культуры. Об этом пишет районная газета «Новая жизнь».

  • День деревни Удвяты
    Фото: Газета «Новая жизнь»
  • День деревни Удвяты
    Фото: Газета «Новая жизнь»
  • День деревни Удвяты
    Фото: Газета «Новая жизнь»
  • День деревни Удвяты
    Фото: Газета «Новая жизнь»
  • День деревни Удвяты
    Фото: Газета «Новая жизнь»
  • День деревни Удвяты
    Фото: Газета «Новая жизнь»
  • День деревни Удвяты
    Фото: Газета «Новая жизнь»

В обеих деревнях по традиции торжественную часть открыл глава Усвятского муниципального округа Дмитрий Петров. Центральным элементом праздников стало чествование старожилов и ветеранов труда. В Удвятах цветы и подарки вручили Наталье Ивановне Рыжаковой (90 лет), Антонине Ефимовне Черкесовой (89 лет), Фаине Ивановне Феденковой (в августе исполнится 87 лет), Геннадию Васильевичу Перевозчику (88 лет) и Валентине Николаевне Перевозчиковой (83 года). Все они отработали в сельском хозяйстве более 40 лет.

В Чурилово поздравления принимали Паша Фатыня и Любовь Куксова (обеим исполнилось 90 лет), Надежда Федюшко и Николай Щемелев (по 85 лет). Благодарности получили ветераны труда федерального значения: Любовь Пылкина, Валентина Жидкова, Мария Бондарева, Зинаида Жидкова, Галина Федюшко и Михаил Жидков.

  • День деревни Чурилово
    Фото: Газета «Новая жизнь»
  • День деревни Чурилово
    Фото: Газета «Новая жизнь»
  • День деревни Чурилово
    Фото: Газета «Новая жизнь»
  • День деревни Чурилово
    Фото: Газета «Новая жизнь»
  • День деревни Чурилово
    Фото: Газета «Новая жизнь»
  • День деревни Чурилово
    Фото: Газета «Новая жизнь»

Также на праздниках чествовали юбиляров. В Удвятах поздравления прозвучали в адрес Татьяны и Анатолия Лисенковых, Ирины Вальтер, Василия Богданова, Нины и Анатолия Щуркиных, Владимира Шиловского, Софьи Силиной, Марины и Андрея Такс, Галины Глебовой, Валентины Мурсеевой, Ольги Сидоровой, Виктора Рыжакова. В Чурилово отметили 90‑летие Паши Петровны Фатыни и Любови Алексеевны Куксовой; 80‑летний рубеж перешагнули Любовь Викторовна Пылкина, Мария Семеновна Зайцева и Анатолий Михайлович Сенченков; свои 60‑летия отпраздновали Сергей Пылкин, Александр Жидков, Людмила Федюшко и Алла Французова; 50‑летие встретила Елена Вилюнова.

Отдельное внимание уделили юбилярам супружеской жизни. В Чурилово чествовали Галину и Виктора Федюшко, чья семейная история длится 40 лет, а также Олега и Татьяну Жидковых, отметивших серебряную свадьбу.

В обеих деревнях провели конкурс «Лучший двор». В Удвятах награды получили супруги Кононовы (Александр и Валентина), Ирина и Владимир Вальтер, Софья и Олег Силины. В Чурилово почётные грамоты вручили Валентине и Александру Жидковым (деревня Чурилово), Татьяне Зайцевой (деревня Жабино), Елене и Дмитрию Мартыновым (деревня Яськи).

В праздничных программах участвовали творческие коллективы и солисты, в том числе Алла Федюшко из Гатчины, которая приехала в родную деревню. Культорганизатор сельского клуба в Удвятах Софья Силина поблагодарила артистов за то, что они сделали праздник ярким и запоминающимся.

Особое признание получили жители, активно участвующие в жизни поселений. В Удвятах отметили Раису Дегтяреву, Светлану Муравьёву, Александра Артеменко, супругов Кононовых, Татьяну Лисенкову. В Чурилово благодарности вручили Татьяне Борисовне Поповой, Марине Борисовне Французовой, Людмиле Алексеевне Федюшко, Ольге Александровне Ахромеевой, Надежде Александровне Латышевой, Надежде Николаевне Пиленковой, Наталье Анатольевне Мещановой и Людмиле Владимировне Тимофеевой. Также прозвучали тёплые слова в адрес юных талантов: Ульяны Церцене, Глеба Чухломина, Миши Жидкова и Василины Медёшкиной.

Кроме того, в Чурилово выразили признательность матерям и жёнам участников СВО – за силу духа, терпение и ожидание.

Праздничные гулянья в обеих деревнях продолжались до позднего вечера. Жители и гости отмечали, что такие мероприятия позволяют почувствовать единство сообщества и сохранить связь поколений.

Ранее сообщалось, что День деревни отпраздновали в Адамово в Усвятском округе.

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