Профессия продавца-кассира оказалась самой востребованной в России

09:03, 23 декабря 2019, ПАИ

Профессия продавца-кассира оказалась самой востребованной в России. Она возглавила ТОП-10 профессий, который составил Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда, пишет газета «Известия».

В тройку лидеров также вошли повара, педагоги профобучения и профобразования. Далее в десятке популярных - юристы, соцработники, специалисты по закупкам, педагоги допобразования, медсестры, делопроизводители, бухгалтеры и педагоги-дефектологи.

Составители рейтинга опросили свыше 20 тыс. компаний, а также изучили данные о вакансиях трех популярных сервисов по поиску работу. Исследователи также обратили внимание на то, что почти 10% компаний испытывают острый дефицит кадров по востребованным профессиям.

Отмечается также, что полученные ВНИИ труда результаты не совпадают с данными Минтруда. Последний министерский рейтинг возглавили рабочие-строители, в списке оказались сотрудники металлообрабатывающих и машиностроительных производств, водители и операторы подвижного оборудования, операторы промышленных установок, руководители.

В институте разницу данных объяснили использованием более широкого набора инструментов при подготовке рейтинга, тогда как Минтруд опирается на информацию по вакансиям от службы занятости.