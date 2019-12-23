Мужчина сгорел в жилом доме в Красногородске

09:18, 23 декабря 2019, ПАИ

53-летний мужчина погиб в результате пожара в Красногородске 22 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сигнал о возгорании в жилом доме на Кольцевом проезде поступил дежурному в 8:08. Дом выгорел изнутри на площади 20 квадратных метров, также огонь уничтожил кровлю.

На месте пожара был обнаружен погибший мужчина. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение погибшего с огнем.

Пожарным удалось спасти баню и две хозяйственные постройки, добавили в ведомстве.