Повышение спроса на антипохмельные препараты прогнозируется в России

09:40, 23 декабря 2019, ПАИ

В России прогнозируется повышение спроса на антипохмельные препараты примерно на 34% в натуральном выражении. Ростр продаж ожидается в предновогодние дни и первые две недели следующего года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков DSM Group.

Повышение спроса на антипохмельные препараты исследователи объясняют тем, что в новогодние праздники в 3-4 раза увеличивается потребление алкоголя и россияне хотят избавится от последствий «возлияний».

Как показала практика 2019 года, в список популярных у россиян вошли три препарата: упсарин, на которых приходится 36% от всех продаж антипохмельных средств, аспирин (30%) и алка-зельтцер (28%).

В целом же исследования показывают, что спрос на антипохмельные препараты в России падает начиная с 2015 года.