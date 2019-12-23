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Общество

Повышение спроса на антипохмельные препараты прогнозируется в России

В России прогнозируется повышение спроса на антипохмельные препараты примерно на 34% в натуральном выражении. Ростр продаж ожидается в предновогодние дни и первые две недели следующего года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков DSM Group.

Повышение спроса на антипохмельные препараты исследователи объясняют тем, что  в новогодние праздники в 3-4 раза  увеличивается потребление алкоголя и россияне хотят избавится от последствий «возлияний».

Как показала практика 2019 года, в список популярных у россиян вошли три препарата: упсарин, на которых приходится 36% от всех продаж антипохмельных средств,  аспирин (30%) и алка-зельтцер (28%).

В целом же исследования показывают, что спрос на антипохмельные препараты в России падает начиная с 2015 года.

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