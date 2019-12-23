Псковские благотворители призывают помочь страдающему заболеванием глаз Александру Петрову

10:10, 23 декабря 2019, ПАИ

Благотворительный фонд «Святой равноапостольной княгини Ольги» объявил сбор пожертвований для 18-летнего псковича Александра Петрова. Как сообщили Псковскому агентству информации в благотворительном фонде, в прошлом году ему поставили диагноз — основной кератоконус II-III стадий обоих глаз (Н18.6).

Молодому человеку провели операцию на оба глаза, в связи с чем семья ежегодно покупает жесткую склеральную линзу на левый глаз. Так, на её приобретение в прошлом году ушло 90 тысяч рублей.

Из-за трудного финансового положения семья Александра Петрова не может самостоятельно приобрести новую линзу. «Призываем всех неравнодушных к судьбе нуждающейся семьи присоединиться к сбору средств», — добавили в благотворительном фонде.

Перечислить деньги можно на счёт фонда с пометкой «Петров». Реквизиты фонда:

ОГРН 1186000000229

ИНН/КПП 6027190455/602701001

р/с 40703810051000000139

Псковское отделение № 8630

ПАО СБЕРБАНК г. Псков

БИК 045805602

к/с 30101810300000000602

ОКВЭД 64.99