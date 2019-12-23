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Общество

Псковские благотворители призывают помочь страдающему заболеванием глаз Александру Петрову

Александр Петров. Фото благотворительного фонда "Святой равноапостольной княгини Ольги" (Instagram)

Благотворительный фонд «Святой равноапостольной княгини Ольги» объявил сбор пожертвований для 18-летнего псковича Александра Петрова. Как сообщили Псковскому агентству информации в благотворительном фонде, в прошлом году ему поставили диагноз — основной кератоконус II-III стадий обоих глаз (Н18.6).

Молодому человеку провели операцию на оба глаза, в связи с чем семья ежегодно покупает жесткую склеральную линзу на левый глаз. Так, на её приобретение в прошлом году ушло 90 тысяч рублей.

Из-за трудного финансового положения семья Александра Петрова не может самостоятельно приобрести новую линзу. «Призываем всех неравнодушных к судьбе нуждающейся семьи присоединиться к сбору средств», — добавили в благотворительном фонде.

Перечислить деньги можно на счёт фонда с пометкой «Петров». Реквизиты фонда:

ОГРН 1186000000229

ИНН/КПП 6027190455/602701001

р/с 40703810051000000139

Псковское отделение № 8630

ПАО СБЕРБАНК г. Псков

БИК 045805602

к/с 30101810300000000602

ОКВЭД 64.99

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