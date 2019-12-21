7 лет в тюрьме проведёт жительница Островского района за убийство мужа

10:38, 23 декабря 2019, ПАИ

30-летняя жительница деревни Городище Островского района проведёт 7 лет в исправительной колонии общего режима за убийство мужа (часть 1 статьи 105 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что 28 июня около 20:00 женщина распивала с мужем спиртное. Между ними возникла ссора, в ходе которой жена ударила своего супруга ножом в сердце. Мужчина от полученных травм скончался.

Судебная коллегия по уголовным делам Псковского областного суда приговор суда первой инстанции признала законным и обоснованным. Приговор вступил в законную силу.