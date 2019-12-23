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Общество

Команда псковского МЧС победила в шахматном турнире «Трех ветвей власти»

Фото Федерации шахмат Псковской области

Команда ГУ МЧС России по Псковской области победила на XIV чемпионате области среди команд органов власти – турнире «Трех ветвей власти». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной Федерации шахмат, ведомство стало чемпионом 4-й раз подряд.

Команда ГУ МЧС России по Псковской области. Фото региональной Федерации шахмат

Команда администрации Псковской области заняла второе место, а третье — сборная ветеранов органов местного самоуправления города Великие Луки.

Фото Федерации шахмат Псковской области

Всего в турнире приняли участие 9 команд. На церемонии награждения президент областной Федерации шахмат Дмитрий Шахов отметил, что возрос уровень игры у команд следственного комитета и прокуратуры, Пограничного управления ФСБ России и Псковской таможни.

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