Команда псковского МЧС победила в шахматном турнире «Трех ветвей власти»
Команда ГУ МЧС России по Псковской области победила на XIV чемпионате области среди команд органов власти – турнире «Трех ветвей власти». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной Федерации шахмат, ведомство стало чемпионом 4-й раз подряд.
Команда администрации Псковской области заняла второе место, а третье — сборная ветеранов органов местного самоуправления города Великие Луки.
Всего в турнире приняли участие 9 команд. На церемонии награждения президент областной Федерации шахмат Дмитрий Шахов отметил, что возрос уровень игры у команд следственного комитета и прокуратуры, Пограничного управления ФСБ России и Псковской таможни.