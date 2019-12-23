Псковичи завоевали медали на международном турнире по боксу

10:49, 23 декабря 2019, ПАИ

Псковичи привезли три медали с международного турнира по боксу в честь памяти мастера спорта СССР - Олега Пашкевича, который прошёл в Минске (Белоруссия), сообщает портал «Псковской спорт».

Псковскую область представляли спортсмены Егор Орлов, Федор Осипов, Вадим Иванов. По результатам соревнований Федор Осипов и Вадим Иванов выиграли два «золота», а Егор Орлов занял второе место.

В соревнованиях принимали участие сильнейшие спортсмены из Белоруссии, Германии, Грузии и России. Директор СДЮШОР по боксу Минска Виктория Казючиц отметила высокое мастерство псковских боксеров и пригласила их на международный турнир AIBA, который пройдёт в мае 2020 году в Белоруссии.