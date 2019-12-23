Роуминг между Белоруссией и Россией отменят в 2020 году

11:37, 23 декабря 2019, ПАИ

Роуминг между Белоруссией и Россией планируется отменить к сентябрю 2020 года. Как пишет ТАСС, соответствующую «дорожную карту» подписали обе страны. Отмена роуминга в настоящее время осуществляется в рамках программы Союзного государства.

Пресс-секретарь Минкомсвязи России Евгений Новиков пояснил, что в марте следующего года должны быть готовы предложения о законодательном закреплении «дорожной карты».

Отмечается, что к сентябрю должны быть закончены как технические, так и организационные мероприятия по обеспечению корректной маршрутизации и тарификации роуминговых звонков.