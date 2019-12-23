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Общество

Россиян будут переселять из аварийного жилья по новым правилам

В России будут введены новые механизмы переселения граждан из аварийного жилья. Соответствующий закон одобрили члены Совета Федерации, сообщает издание «Регнум».

Согласно закону, российские органы власти смогут признавать жилые дома аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а возмещение за изымаемое жилье будет определяться особым порядком.

Уточняется, что органы власти региона вправе установить для собственников квартир в аварийных домах, подлежащих сносу или реконструкции, дополнительные меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями при условии, что на момент вынесения решения об аварийности у них нет другого пригодного жилья в собственности или на условиях социального найма.

Также законом разрешено использовать средства фонда содействия реформированию ЖКХ для предоставления собственникам жилья субсидированной льготной ипотеки, создания маневренного жилого фонда, осуществления дополнительных социальных выплат.

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