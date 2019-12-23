Россиян будут переселять из аварийного жилья по новым правилам
В России будут введены новые механизмы переселения граждан из аварийного жилья. Соответствующий закон одобрили члены Совета Федерации, сообщает издание «Регнум».
Согласно закону, российские органы власти смогут признавать жилые дома аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а возмещение за изымаемое жилье будет определяться особым порядком.
Уточняется, что органы власти региона вправе установить для собственников квартир в аварийных домах, подлежащих сносу или реконструкции, дополнительные меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями при условии, что на момент вынесения решения об аварийности у них нет другого пригодного жилья в собственности или на условиях социального найма.
Также законом разрешено использовать средства фонда содействия реформированию ЖКХ для предоставления собственникам жилья субсидированной льготной ипотеки, создания маневренного жилого фонда, осуществления дополнительных социальных выплат.