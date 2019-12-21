10 контрафактных шуб обнаружили псковские таможенники

12:39, 23 декабря 2019, ПАИ

За четвёртый квартал текущего года псковские таможенники обнаружили 10 шуб с нарушением маркировки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни. На контрафактные изделия наложен арест. Кроме того, были обнаружены две шубы из мутона, маркированных КИЗ зеленого цвета, но с информацией об иностранном производителе, содержащейся на этикетке и ярлыке изделия.

Выявление меховых изделий с признаками контрафакта таможенники ведут вместе с территориальными подразделениями Управления Федеральной налоговой службы, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, управления Министерства внутренних дел РФ.

«Мы постоянно осуществляем мониторинг рынков, торговых центров и иных мест реализации товаров этой категории», - отметил начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Псковской таможни Николай Новолодский. Он напомнил, что все меховые изделия должны иметь обязательную маркировку контрольными идентификационными знаками (КИЗ) зеленого или красного цвета.

В ходе контрольных мероприятий ведомства проверяют данные на информационных ресурсах и те, которые указаны на ярлыках и бирках изделий. «Большинство проверяемых Псковской таможней предпринимателей реализуют шубы и изделия из меха без нарушений. Мы проверяем факты таможенного декларирования иностранной продукции, анализируем представленные предпринимателями документы. Статистика выявленных нарушений говорит о соблюдении российского законодательства большинством предпринимателей, реализующих меховую продукцию в Псковской области», - подчеркнул Николай Новолодский.

Кроме меховых изделий специальные маркировки имеют сигареты и папиросы, обувь, с декабря - духи, фотоаппараты, автомобильные шины, некоторые предметы одежды.