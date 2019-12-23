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Общество

Уроженка Печор разыскивает своих кровных родителей

38-летняя уроженка Печор разыскивает своих кровных родителей, сообщили Псковскому агентству информации волонтеры проекта «Жди меня» в Псковской области.

Ее удочерили в 1982 году в Печорах под именем Ирина Степанова (при рождении — Ирина Антонова, родилась 10 октября 1981 года). Женщина рассказала, что у нее есть сестра Елена, с которой она во младенчестве и попала Дом ребенка №1.

По ее словам, в копии свидетельства о рождении указано, что ее мать зовут Вера Антонова, а отца — Николай Антонов.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемых, просят обратиться к волонтерам проекта «Жди меня» по адресу электронной почты pskovnews@mail.ru.

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