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Общество

В феврале 2020 года в Пскове заработает очередная Школа принимающих родителей

В Детской деревне-SOS Псков подвели итоги работы за 9 лет. Фото: Михаил Синёв.

Специальные занятия для семей, готовых принять ребенка из социальных учреждений, проведут в Пскове с февраля 2020 года. Данный проект реализует Детская деревня — SOS Псков. С 2016 года было выпущено 8 групп Школы, сообщили в Псковской деревне SOS на заседании координационного совета 23 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

С декабря 2016 года по ноябрь 2019 года прошли обучение и получили сертификаты 89 человек. 30 процентов из них вместе с приемными детьми остаются на сопровождении Детской деревни.

На данный момент благополучателями Псковской деревни остаются 48 приемных детей, они проживают на территории учреждения в 9 приемных семьях, кроме того, это семьи, проживающие в Пскове, Псковском, Печорском районах, 3 ребенка, находящиеся на кризисном размещении в Детской деревне, а также 12 выпускников, достигшие 18 лет.

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