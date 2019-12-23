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Общество

Сил и терпения пожелали сотрудникам Псковской деревни — SOS

23 декабря в Пскове отметили 9-летие Детской деревни — SOS. На мероприятии вручили благодарственные письма благотворителям, которые поддерживают тесные отношения с социальным учреждением и его воспитанниками, передает корреспондент Псковского агентства информации. Поздравить педагогов и детей приехали многочисленные друзья.

Приветственный адрес от первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой зачитала уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталья Соколова. В документе говорится, что в Детской деревне – SOS в Пскове работают высококвалифицированные специалисты, их отличает искренняя любовь к детям, эти люди отдают им свое сердце.

От своего имени Наталья Соколова поблагодарила сотрудников Детской деревни, SOS-мам, которые работают с детьми и дарят им свое тепло. «Дай Бог вам помощи, сил, терпения», - сказала она.

Детская деревня — SOS Псков — это не только своего рода социальное учреждение семейного типа, но и площадка для старта большого количества социальных проектов. Так, Алина Чернова, руководитель программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи, рассказала в рамках мероприятия, что одна из программ нацелена на работу с детьми из кровных семей, которые в силу объективных или субъективных причин могли оказаться в детских домах или интернатах. Работа проводится с ребятами в возрасте от 0 до 18 лет. В 2019 году поддержаны более 370 таких детей в 270 семьях. Среди проведенных мероприятий — консультативная помощь семьям, профработа с образовательными учреждениями и ряд других.

В декабре 2019 года исполняется 9 лет с момента открытия Детской деревни — SOS в Пскове.

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