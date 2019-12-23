Производители и рестораторы обсуждают перспективы продвижения традиций псковской трапезы

17:14, 23 декабря 2019, ПАИ

23 декабря в Пскове стартовал практический семинар и контактное мероприятие для фермеров и рестораторов по возможностям B2B кооперации между региональными производителями и сетью гостеприимства в рамках проекта «Продовольствие Балтийского региона» программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря» на период 2014-2020 годов. Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике области, на мероприятии собрались около 100 производителей, рестораторов и представителей власти региона.

С октября 2017 года международный проект реализует комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области и Псковский агротехнический колледж. На этот раз семинар проходит при непосредственном участии команды федерального проекта Ростуризма «Гастрономическая карта России».

«Основная задача партнеров проекта – разработать рекомендации для местных продовольственных объединений по более эффективной продаже своих продуктов, повышении рентабельности местных хозяйств. Это в свою очередь означает, что в будущем, путешествуя в странах Балтийского региона, можно будет попробовать больше местных продуктов в меню кафе, ресторанов, отелей и сельских объектов туризма. В середине 2019 года бизнес модель была разработана и сейчас запускается процесс апробации. В нашем регионе три объединения местных производителей и мастеров согласились принять участие в моделировании и ближайшие полгода мы будем вместе с ними тестировать различные решения для более качественной дистрибуции их продукции», - отметил руководитель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

На семинаре представляют результаты архивных исследований и гастроэкспедиций по традициям псковской трапезы. Кроме того, озвучиваются сведения о планируемых информационных и обучающих семинарах и тренингах, совместных и региональных кулинарных мероприятиях в 2020 году, возможностях участия в них производителей продуктов питания, фермерских хозяйств и их объединений, учреждений питания и размещения Псковской области.

Помимо этого для фермеров и рестораторов проходит В2В кафе, а также видео и фотосъемка гастрономических возможностей местных мастеров и производителей для проекта «Гастрономическая карта России». Сегодня около 20 участников и более 50 позиций местных товаров претендуют на статус регионального гастросувенира и станут основой для дальнейшего продвижения вкуса Псковщины. Все они впоследствии будут отмечены «Гастрономической картой России» на Google картах, где путешественники в 2019 году уже видят в приложении Google карты более сотни объектов сферы гостеприимства из 22 регионов-участников федерального проекта, набрав в строке поиска «Гастрономическая карта России». Это только те места, где гости региона могут гарантированно попробовать меню местной кухни и блюда из здешних продуктов.