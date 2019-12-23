Земельные участки предлагают безвозмездно выдавать врачам в Псковской области

16:22, 23 декабря 2019, ПАИ

Специалистам, имеющим высшее медицинское и фармацевтическое образование, предлагается передавать в безвозмездное пользование земельные участки в Псковской области. Соответствующий законопроект рассмотрел комитет Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Председатель комитета Владимир Яников утонил, поможет ли нововведение решить кадровый вопрос. Заместитель руководителя областного комитета по здравоохранению Игорь Сачков выразил надежду, что вместе с программой «Земский доктор» решение о безвозмездной передаче участков поможет привлечь в муниципалитеты специалистов первичного звена здравоохранения.

Владимир Яников предложил ввести аналогичную программу для работников сферы образования. Председатель комитета по управлению государственным имуществом Лариса Васильева ответила, что готова проработать и этот вопрос.

Кроме того, парламентарии поддержали законопроект «О наградах Псковской области». В частности, он вводит почётные звания для учителей, медиков, работников культуры и деятелей искусств.

Владимир Яников заметил, что обладатели региональных почётных званий будут иметь и единоразовую выплату в 25 тыс. рублей, и доплату в 5 тыс. рублей к зарплате, тогда как аналогичное федеральное звание не имеет материальной поддержки.

«По статусу федеральное звание будет выше. Заслуженный учитель РФ может стать ветераном труда федерального значения», - ответил на это начальник Управления государственной службы и кадров Александр Палладин.

Ещё одним пунктом повестки дня был вопрос о присвоении Острову звания «Город воинской славы». Письма с просьбой ходатайствовать о присвоении звания перед президентом России ранее были направлены руководителям законодательной и исполнительной власти региона. На заседании комитета инициативу от имени островичей представил глава администрации Островского района Дмитрий Быстров. «Не знаю, почему этот процесс не инициировали раньше – город Остров достоин такого звания. Остров – единственный город, которому Москва в Великую Отечественную войну салютовала три раза. Мы не нашли аналогов, чтобы еще какому-нибудь городу салютовали трижды», - подчеркнул Дмитрий Быстров.

Вице-спикер облсобрания Виктор Остренко представил коллегам информацию о формировании нового созыва Молодёжного парламента. По его словам, партии уже представили 22 кандидатуры, а вот на конкурсной основе удалось отобрать только 15, поэтому будет объявлен дополнительный набор. «Кворум будет, и это позволит Молодёжному парламенту нового состава приступить к работе», - сказал он.

Кроме того, парламентарии обсудили вопросы о досрочном прекращении полномочий председателя избирательной комиссии Псковской области Михаила Иванова и замещении места в составе избиркома, о повторном отборе кандидата для избрания членом Общественной палаты области, а также федеральный законопроект «О почётном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести», которое предлагается присваивать городам, где жители обеспечили бесперебойное производство на предприятиях военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм.