Юные великолукские самбисты заняли призовые места на трех российских турнирах

17:00, 23 декабря 2019, ПАИ

Юные великолукские самбисты завоевали призовые места на трех российских турнирах, сообщает портал sport60.ru.

Так, на новогоднем турнире по самбо в городе Торжок Тверской области среди мальчиков в возрасте от 7 до 12 лет в весе до 26 кг первое место занял Семён Берюлёв, вторым в весе до 22 кг стал Ярослав Симонов, третьим в весе до 30 кг — Никита Пушаков, третьим в весе до 38 кг — Семён Коновалов.

В открытом турнире по самбо, также посвященном Новому году, в Москве среди спортсменов 8-9 лет вторым в весе до 22 кг стал Иван Боровиков, вторым в весе до 26 кг — Юрий Петров, вторым в весе до 28 кг — Иван Малзубов, а среди спортсменов 6-7 лет в весе до 20 кг вторым стал Александр Королюк, а в весе до 22 кг лидером стал Павел Амбросов.

В открытом фестивале спортивных единоборств в Москве среди девочек третье место заняла Валерия Бойцова.