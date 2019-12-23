Изменится расписание движения автобусов в псковские садоводства в новогодние праздники

20:17, 23 декабря 2019, ПАИ

Движение автобусов на псковские садоводческие товарищества в новогодние праздники будет изменено. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранс».

Так, 4 января движение общественного транспорта на садоводческие товарищества будет осуществляться по действующим расписаниям.

В Палкинском районе с 28 декабря по 12 января по маршруту №317А «Дуловка – Палкино» действуют расписания каникулярных дней. 2 января данный маршрут будет закрыт. На маршрутах №145 «Палкино - Качаново», №145а «Палкино-Родовое - Качаново» с 30 декабря по 12 января действуют расписания каникулярных дней. Движение автобусов по маршрутам будет организовано 28 декабря по расписанию рабочего дня.

Маршрут №108а «Псков-Вернявино» с 28 декабря по 12 января будет закрыт. Также в эти дни не будут работать маршруты №228 «Вернявино – Речевицы», №229 «Вернявино - Красино», №230 «Вернявино-Гриханиха».

По маршруту №108 «Псков-Красино» 1 января от псковского автовокзала осуществляется только рейс на 16:40. С 2 по 8 января маршрут №108 работает по расписанию выходного дня. А маршрут автобуса №124 «Палкино - Гоглово» с 28 декабря по 12 января будет закрыт.

Движение автобуса по маршруту №123 «Палкино–Псков ч/з Бобъяково» организовано по действующему расписанию дня недели, 1 января данный маршрут работать не будет. По маршруту №107 «Псков-Палкино» 1 января от автостанции «Палкино» будут осуществляться только рейсы на 15:55 и 19:45.

1 января не будет ходить автобус по маршруту №107 «Псков-Палкино» (экспресс). С 2 по 8 января движение будет организовано по расписаниям выходного дня. 28 декабря движение по маршрутам Палкинского района будет осуществляться по расписаниям вторника (каникулярные дни). 30 декабря движение автобусов будет организовано по расписаниям пятницы (каникулярные дни). На следующий день движение автобусов будет организовано по расписаниям субботы (каникулярные дни). А 8 января движение автобусов организовано по воскресенью (каникулярные дни).

Движение автобусов на междугородных и международных маршрутах 27, 28 и 29 декабря будет организовано по расписаниям вторника. 30 декабря – по расписаниям пятницы, 31 декабря – по расписаниям субботы.

Рейсы автобуса по маршруту №505 «Псков – Великие Луки» будут организоаны отправлением с автовокзала Псков в 11:30 до Новоржева с пересадкой пассажиров, отправлением с автовокзала Псков в 16:30 до Бежаниц. Рейс автобуса по маршруту №989 «Псков – Таллин» отправлением с автовокзала Псков 7:20 будет выполняться до Тарту с пересадкой пассажиров на автобус эстонского перевозчика. Рейс автобуса по маршруту №502 «Псков – Витебск» отправлением с автовокзала Псков на 13:20 отменяется.

1 января движение автобусов организовано только по маршруту №556 «Псков-Пушкинские Горы» с продлением до Бежаниц на 12:30 с автовокзала Псков.

2 января организовано движение по маршруту №505 «Великие Луки – Псков» из Бежаниц в 9:14 в сторону Пскова и в 16:30 из Пскова. Также 2 января будет закрыто движение по маршрутам №675 «Псков-Дно» и №529 «Псков-Себеж», а по остальным междугородним и международным маршрутам в этот день движение автобусов организовано по расписаниям четверга.

3,4,6 и 7 января движение автобусов организовано по расписаниям четверга. 5 января движение будет организовано по расписаниям воскресенья, за исключением маршрута №556 «Псков-Пушгоры», который будет закрыт. 8 января движение будет организовано по расписаниям воскресенья.