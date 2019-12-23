Программа «Земский работник культуры» может появиться в России
Программа «Земский работник культуры» может вскоре появиться в России. Как пишет РИА Новости, вопрос о ее создании обещал рассмотреть президент Владимир Путин.
На встрече по вопросам сельского хозяйства с представителями общественности в Адыгее главу государства попросили поручить правительству оказать помощь селам развиваться в области культуры — запустить программу «Земский работник культуры» по аналогии с существующими программами «Земский доктор» и «Земский учитель».
Владимир Путин назвал это справедливым в отношении земских деятелей культуры. «Конечно, это очень востребовано, прекрасно понимаем. Мы обязательно посчитаем и проработаем», - добавил он.