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Общество

Программа «Земский работник культуры» может появиться в России

Программа «Земский работник культуры» может вскоре появиться в России. Как пишет РИА Новости, вопрос о ее создании обещал рассмотреть президент Владимир Путин.

На встрече по вопросам сельского хозяйства с представителями общественности в Адыгее главу государства попросили поручить правительству оказать помощь селам развиваться в области культуры — запустить программу «Земский работник культуры» по аналогии с существующими программами «Земский доктор» и «Земский учитель».

Владимир Путин назвал это справедливым в отношении земских деятелей культуры. «Конечно, это очень востребовано, прекрасно понимаем. Мы обязательно посчитаем и проработаем», - добавил он.

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