Около 650 мероприятий пройдут в новогодние праздники в Псковской области

18:05, 23 декабря 2019, ПАИ

В Псковской области в период новогодних праздников пройдут около 650 культурно-массовых мероприятий. Ожидается, что в них поучаствуют около 140 тысяч человек. Об этом 23 декабря сообщил начальник управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Псковской области Антон Перук на совместном заседании региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Антон Перук подчеркнул, что безопасность во время новогодних праздников будут обеспечивать более 1,8 тысячи сотрудников правоохранительных органов, дружинников и представителей частных охранных организаций.

В преддверии праздников представители силовых структур изучат места проведения праздничных мероприятий и проведут ряд профилактических рейдов. С подростками в канун празднования Нового года состоятся беседы об опасности использования пиротехнических изделий.

Начальник управления Росгвардии Игорь Иванов отметил, что ведомство произвело расчеты необходимого количества сотрудников для несения службы в местах праздничных мероприятий. Рейды будут проведены совместно с сотрудниками полиции.

Руководитель ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов также доложил о подготовке ведомства к обеспечению безопасности в период новогодних праздников. Внеплановые проверки уже проведены более чем на 420 объектах, которые планируется задействовать для проведения праздничных мероприятий. Также на территории региона определены и согласованы 9 точек для запуска салютов, вместе с правоохранительными органами проведены более 50 мероприятий по проверке точек продажи пиротехники.

В период проведения праздников для сотрудников силовых ведомств будет действовать режим повышенной готовности, отмечалось на заседании.