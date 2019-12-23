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Общество

Праздник в честь открытия проведёт «Спортмастер» в Пскове

В Пскове в торговом комплексе «ПИК 60» состоится большой праздник в честь открытия крупнейшего в регионе спортивного магазина «Спортмастер». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации торгового комплекса.

Мероприятие пройдёт 28 и 29 декабря в магазине «Спортмастер», который уже работает на первом этаже ТК «ПИК60».

Организаторы мероприятия рекомендуют «построить правильно свой маршрут к супер ценам». Подробности будут опубликованы в официальной группе торгового комплекса «ПИК60» в социальной сети «ВКонтакте».

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