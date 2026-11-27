«Псковэнергосбыт» ответил на самые популярные вопросы о работе нового личного кабинета в «ДомРесурсе»

14:02, 27 ноября 2026, ПАИ

Специалисты «Псковэнергосбыта» собрали ответы на самые популярные вопросы потребителей о работе нового личного кабинета в сервисе «ДомРесурс».

– Я завожу почту/телефон при регистрации в «ДомРесурсе», а система пишет, что телефон и почта уже используются. И дальше не продвинуться.

– Написать об этой проблеме можно на электронную почту enersbit@pskovenergosbit.ru, приложив скриншоты, или позвонить в контактный центр по телефону (8 8112) 60-60-00.

– «ДомРесурс» не находит мой лицевой счёт. Что делать?

– Скорее всего, номер лицевого счёта изменился. Чтобы узнать актуальный номер лицевого счёта, нужно посмотреть его в последней квитанции за октябрь. Если квитанции нет под рукой, «Псковэнергосбыт» запустил сервис «Узнайте номер нового лицевого счёта»: els.pskovenergosbit.ru. Необходимо ввести известный номер лицевого счёта, нажать кнопку «Найти». Сервис подскажет актуальный лицевой счёт.

– Где квитанции на «ДомРесурс»? В приложении вижу, на сайте нет.

– И на сайте domres.ru, и в мобильном приложении «ДомРесурс» квитанции можно скачать в разделе «История».

– Распечатываю квитанцию из «ДомРесурса», а в документе вместо Ф. И. О. – звёздочки. Почему?

– Это происходит из-за того, что не подтверждено право собственности на недвижимость. Как подтвердить собственность, написано здесь: vk.cc/d4gxtz.

– В банковском приложении одна сумма на оплату, а в «ДомРесурсе» другая.

– Начисления в «ДомРесурсе» и квитанциях формируются в системе на основании актуальных данных. Банковское приложение часто отображает информацию с задержкой, в том числе не учитывают переплату по какой-либо из услуг единого платёжного документа. Стоит ориентироваться на сумму, указанную в квитанции или в личном кабинете в «ДомРесурсе».

– Надо регистрироваться в «ДомРесурсе» – значит, бумажных квитанций больше не будет?

– Бумажные квитанции будут приходить как и раньше. Исключение составят только те счета, по которым сами собственники перешли на электронные квитанции. Привычные способы передачи показаний и оплаты счетов (в отделениях почты и банков, в банковских приложениях, «Госуслуги Дом» работают как и прежде.

– При передаче показаний свыше 2000 кВт*ч «ДомРесурс» пишет, что я слишком много указываю, и блокирует передачу.

– Такое предупреждение система выдаёт автоматически, так как многие потребители при передаче показаний допускают ошибки. Если вам действительно необходимо передать именно такие данные, нажмите кнопку «Передать показания» ещё раз, и система примет те показания, которые вы ввели.

– Зачем вы запустили новый личный кабинет?

– Новый личный кабинет – это современное решение, которое гарантирует защиту информации и соблюдает правила локализациии. Внедрение нового сервиса также позволило запустить мобильное приложение.

Как зарегистрироваться новому пользователю, можно прочитать по ссылке: vk.ru/wall-171007544_2804.

Узнать, как восстановить пароль, если уже была пройдена регистрация в прежнем личном кабинете, можно здесь: vk.ru/wall-171007544_2797 (стоит обратить внимание: регистрироваться надо на тот же электронный адрес).

Все способы передачи показаний указаны тут: vk.ru/wall-171007544_2807.