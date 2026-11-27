«Итоги года с Владимиром Путиным»: как задать вопрос президенту России

13:49, 27 ноября 2026, ПАИ

Приём текстовых и видеовопросов от жителей России на программу «Итоги года с Владимиром Путиным» открылся 27 ноября и продлится до окончания прямого эфира, сообщается на сайте Кремля. Передача с участием главы государства выйдет в эфир 10 декабря в 12:00 по московскому времени.

Задать вопрос можно несколькими способами: через официальный сайт проекта moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), а также с помощью текстовых или видеосообщений в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» в группе «Итоги года с Владимиром Путиным».

Кроме того, отправить запрос можно в чат-бот в мессенджере MAX (max.ru/moskvaputinu). Для того чтобы задать вопрос главе государства через MAX, необходимо сначала открыть чат-бот «Итоги года с В. Путиным», нажать на кнопку «Начать» и поделиться номером телефона для обратной связи по обращению. Затем нужно указать Ф. И. О., населённый пункт, возраст и адрес электронной почты. После этого можно загрузить видеообращение или отправить текстовый вопрос.

Также задать вопрос можно через специальное мобильное приложение, информация о котором размещена на сайте программы. Для связи доступны бесплатный телефонный номер 8-800-200-40-40 и короткий номер 0-40-40 для СМС и ММС-сообщений. Звонки из-за рубежа принимаются по номерам 8-495-539-40-40 и 8-499-550-40-40.

Напомним, в прошлом году программа «Итоги года с Владимиром Путиным» состоялась 19 декабря. Что обсуждали на прямой линии в 2025 году, какие вопросы задавали главе государства и какие решения были приняты по итогам события – читайте в сюжете ПАИ.