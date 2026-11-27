Псковичи могут задать вопросы о профилактике ВИЧ на горячей линии Роспотребнадзора

13:04, 27 ноября 2026, ПАИ

С 23 ноября по 4 декабря жители Псковской области могут получить консультации по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Региональное управление Роспотребнадзора запускает тематическую горячую линию, приуроченную ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря.

Специалисты расскажут о путях передачи ВИЧ, способах защиты от инфекции и возможностях своевременной диагностики. Также жители смогут узнать о современных методах профилактики и адресах пунктов, где можно бесплатно и анонимно пройти тестирование.

Для консультаций работают следующие телефоны: Псков – 8 (8112) 29-06-62; Дедовичи – 8 (81136) 9-17-19; Великие Луки – 8 (81153) 3-73-70; Невель – 8 (81151) 2-54-01; Остров – 8 (81152) 3-19-27.

Кроме того, круглосуточно действует единый консультационный центр Роспотребнадзора. Позвонить туда можно по бесплатному номеру 8 800 555-49-43.