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Общество

Лучших тяжелоатлетов определили в Псковской области

Фото Федерации тяжелой атлетики Псковской области

Чемпионат и Первенство Псковской области по тяжелой атлетике состоялись в спорткомплексе средней школы №16 города Пскова имени Героя России Алексея Воробьева 22 декабря, сообщил Псковскому агентству информации президент областной федерации тяжелой атлетики Игорь Цветков.

В соревнованиях состязались спортсмены из псковских спортклубов «Пауэр» и «X PRESS», ДЮСШ «Надежда» и Бежаницкой ДЮСШ (сборная района).

Отмечается, что соревнования прошли в весовых и возрастных категориях среди юношей и девушек 2007 года рождения и моложе, юношей и девушек 2006-2002 годов рождения, а также среди юниоров, мужчин и женщин.

Абсолютным чемпионом в своей возрастной категории среди юношей стал Дмитрий Коноплянников (Бежаницкая ДЮСШ), среди девушек – Ольга Демина (ДЮСШ «Надежда»), среди мужчин и юниоров – Александр Дмитриев (спортклуб «X PRESS «).

Кроме этого, Александр Дмитриев выполнил норматив КМС в супертяжелой весовой категории и обновил рекорды Псковской области.

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