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Общество

Качественный отбор иностранных абитуриентов по уровню знания русского языка обсудили в ПсковГУ

Необходимость более качественного отбора иностранных абитуриентов по уровню знания русского языка обсудили в Псковском государственном университете на заседании совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при администрации Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона,

Участники совета также рассмотрели вопрос о беспрепятственном прохождении иностранными студентами практики в школах и других образовательных учреждениях Псковской области. Чтобы подробнее изучить этот вопрос, в совет внесли предложение о развитии сотрудничества ПсковГУ с национальными объединениями региона и создании студенческого межнационального совета.

Председатель совета, вице-губернатор Николай Цветков подчеркнул, что задача по гармонизации многонационального общества является сложной, особенно в молодежной сфере. По его словам, важно обеспечить возможность своевременного реагирования на самые актуальные вопросы, связанные с реализацией среди студенчества государственной национальной политики.

«Мы не должны допускать подмену ценностей у нашего будущего поколения. В связи с этим работа по адаптации и интеграции иностранных граждан, студентов в социокультурное пространство нашего региона видится крайне актуальной. Мы должны быть не только открыты новой культуре, новым традициям, обычаям, но и готовы на достойном уровне представить этнокультурное богатство Псковской области», — отметил Николай Цветков.

Кроме этого, совет обсудил вопросы адаптации иностранных студентов в регионе. Так, в числе схем сопровождения студентов во время их обучения в ПсковГУ функционируют программа адаптации первокурсников, обучение русскому языку и межнациональная студенческая команда наставников, которая действует 4 года.

Было предложено развивать такие проекты, как «Мосты дружбы», молодежный форум «Без границ» и акцию «Волонтеры наследия».

В мероприятии приняли участие представители региональной власти, члены различных национальных общин и религиозных конфессий.

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