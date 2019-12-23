Елена Полонская стала секретарем городского отделения «Единой России»

21:33, 23 декабря 2019, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская стала секретарем городского отделения партии «Единая Россия», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе партии.

Ее кандидатуру поддержал 81 делегат XXV Конференции Псковского городского отделения партии, которая прошла 23 декабря. Второй претендент – предприниматель, секретарь первичного партийного отделения №49 Александр Скала получил 16 голосов.

Елена Полонская поблагодарила всех, кто проголосовал за нее, и отметила, что постарается оправдать оказанное доверие. «Задач перед нами стоит очень много, и я вижу, что могу и в дальнейшем рассчитывать на вашу поддержку. Мы сможем сделать многое для дальнейшего динамичного развития нашего города», - добавила она.

Также в ходе конференции провели плановую ротацию в Псковском городском политсовете «Единой России». Из его состава вывели Василия Гончара, Тофига Гусейнова, Дмитрия Мартюшова, Игоря Сиротина, Любовь Степанову и Игоря Лебедева. Их места займут Людмила Образцова, Полад Исмаилов, Виктор Рязанцев, Александр Коновалов, Александр Скала и Елена Полонская.

Кроме того, на конференции псковские партийцы подвели итоги работы в 2019-м году и поставили задачи на 2020-й год.