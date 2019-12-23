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Общество

Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года

Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12 тыс. 130 рублей в месяц, пишет ТАСС.

Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова заявила, что увеличение МРОТ повлечет за собой рост зарплат, компенсаций и социальных выплат. Она пояснила, что размер МРОТ влияет на оплату больничного, на размер пособия по беременности и по уходу за ребенком.

По словам Галины Кареловой, в некоторых регионах минимальный размер оплаты труда будет выше установленного, поскольку на изменение показателя повлияют повышающие коэффициенты и надбавки к зарплате для граждан, проживающих на Дальнем Востоке, в северных регионах и приравненных к ним территориях.

В настоящее время размер МРОТ составляет 11 тыс. 280 рублей.

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