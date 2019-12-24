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Происшествия

В Псковской области под колесами грузовика из Белоруссии погибла женщина

72-летняя женщина погибла в дорожно-транспортном происшествии в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону.

Трагедия произошла 22 декабря около 23:55 на 515-м километре дороги Санкт-Петербург - Невель. Грузовая автомашина MAN под управлением 23-летнего жителя Белоруссии сбила пожилую женщину, которая шла по проезжей части. Пенсионерка скончалась на месте происшествия. Водитель был трезв.

23 декабря в 8:30 на 2-м километре автодороги Гдов - Краколье в Гдовском районе ВАЗ-2115 под управлением 44-летнего водителя столкнулся с автомобилем Nissan, за рулем которого находился 44-летний мужчина. Отмечается, что водитель ВАЗ-2115 не уступил дорогу иномарке.

Водитель отечественного автомобиля получил множественные ушибы, ему госпитализация не потребовалась, как и водителю Nissan, который получил ушиб грудной клетки. А 45-летняя пассажирка ВАЗ-2115 была отправлена в больницу с переломом ребра, оскольчатым переломом голени и бедра. Оба водителя были трезвыми.

По фактам дорожно-транспортных происшествий проводятся проверки, добавили в ведомстве.

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