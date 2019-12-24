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Общество

Россияне смогут вызывать сантехников через мобильное приложение

В России для государственных и частных управляющих компаний создали мобильное приложение, которое со временем заменит диспетчеров. Для начала разработку решено внедрить в 29 регионах, пишет газета «Известия».

С помощью данного сервиса можно будет не только вызывать электрика, сантехника и слесарей, но и передавать показания счетчиков ЖКУ, отплачивать услуги управляющей компании, участвовать в электронных голосованиях.

Цена приложения для управляющей компании будет зависеть от количества квартир и сроков подписки. Например, для жилищного комплекса на тысячу квартир подписка на год составит 68 тысяч рублей. Инвестиции в проект составили 40 млн рублей.

Планируется, что вначале сервис появится во Владивостоке, Новосибирске, Санкт-Петербурге, а позже в других городах России. Эксперты считают, что перевод заказа услуг в цифровую область повысит спрос почти на треть.

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