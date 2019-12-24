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2,7 млн заплатит за незаконную рубку арендатор участка в Гдовском районе

Суд обязал ООО «Бизнес-Эпоха» выплатить 2,7 млн рублей за незаконные рубки в Гдовском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В период с июня по июль 2018 года арендатор лесного участка в ходе заготовки древесины на территории Полновского участкового лесничества превысил допустимые лесной декларацией объемы вырубаемой древесины. В защитных полосах лесов были незаконно срублены 106 сосен в объеме 77,8 кубометров, 25 елей (21,4 кубометров), 10 берез (7,4 кубометров) и 16 лип (5,7 кубометров). Общий ущерб лесному фонду в результате незаконной рубки древесины составил более 2,7 млн рублей.

Псковский природоохранный межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с компании причиненного лесному фонду ущерба.

Суд удовлетворил требования прокурора, на ответчика возложены соответствующие обязанности. Решение не вступило в законную силу.

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