Меры безопасности во время новогодних праздников усилят в Пскове

10:01, 24 декабря 2019, ПАИ

В Пскове усилят меры безопасности во время новогодних праздников. Об этом было объявлено на заседании антитеррористической комиссии в администрации Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В ходе заседания были заслушаны доклады ответственных лиц о дополнительных мерах по предупреждению террористических проявлений и экстремизма в Пскове при проведении новогодних и рождественских мероприятий.

В настоящее время в Пскове инспектируются школы, детские сады и учреждения дополнительного образования на предмет антитеррористической защищенности. В преддверии Нового года и в период каникул в Пскове будут организованы свыше 400 новогодних мероприятий. Городские власти совместно с силовыми структурами уже приступили к их подготовке. В охране общественного порядка при проведении мероприятий в помощь сотрудникам полиции будут задействованы представители народных дружин и войск национальной гвардии, а также дежурные и представители административного персонала.

Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов призвал всех ответственных лиц максимально серьезно подходить к обеспечению безопасности, чтобы новогодние праздники прошли без происшествий.