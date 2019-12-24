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Общество

Змеи не впали в спячку в Псковской области

Фото в группе «Подслушано в Бежаницах» в социальной сети «ВКонтакте»

В Псковской области зимой 2019 года из-за тёплой погоды змеи не впали в спячку. Жители Бежаниц - это районный центр на востоке региона - сфотографировали на одной из улиц посёлка в 20-х числах декабря гадюку. Фотографии размещены в группе «Подслушано в Бежаницах» в социальной сети «ВКонтакте».

Зимовка гадюк обычно начинается с октября-ноября и длится по март-апрель. Стоит напомнить, что яд гадюки представляет опасность для здоровья человека, но редко приводит к летальному исходу.

в группе «Подслушано в Бежаницах» в социальной сети «ВКонтакте»

Народные приметы гласят, что змеи готовятся к спячке в день празднования православного праздника Воздвижение, который отмечается 27 сентября. В народе ходил запрет на посещения лесов в этот день, «когда змеи и гады уходят в землю» на зимний сон до первого весеннего грома. Например, в Псковской области говорили так: «Гажий праздник — уже в этот день в лес не ходи — гады всех заедя».

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