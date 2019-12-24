Работники сферы здравоохранения получат «псковский гектар»

10:18, 24 декабря 2019, ПАИ

Работники сферы здравоохранения получат «псковский гектар». Поправки в закон о регулирования земельных отношений согласовал комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Предполагается передача врачам 38 специальностей и специалистам среднего звена по 13 направлениям земельных участков, находящихся в областной и муниципальной собственности, в безвозмездное пользование сроком на 6 лет.

«Это так называемый псковский гектар, - пояснила председатель комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Лариса Васильева. – На сегодня уже 11 муниципалитетов определили земельные массивы, где возможно выделение участков».

«А налог на землю будут платиться?» – поинтересовался депутат Пётр Алексеенко. «На налогообложение это никак не повлияет – этот вопрос вне рамок данного закона», - заявила специалист.

Депутат Оксана Лазарева обратила внимание на необходимость законопроекта и отметила, что такую же меру региональной поддержки ждут педагогические работники.

Законопроект рекомендуется принять в двух чтениях с учётом технических поправок, 24 декабря он будет рассмотрен на сессии ПОС.

Также комитет пооддержал проект закона «О фонде защиты прав граждан - участников долевого строительства Псковской области». Его представила председатель комитета по региональному контролю и надзору Татьяна Смирнова. По её словам, в законопроекте прописана норма федерального законодательства, которая наделяет субъекты РФ правом создавать фонды в форме унитарных некоммерческих организаций, специализирующихся на достройке незавершённых объектов в случае банкротства застройщика.

«В настоящее время у нас нет проблемных объектов, поэтому в 2020 году не предлагается реализовывать это право и создавать фонд, но прописанная законом возможность его создания необходима администрации области в целях оперативного решения вопросов, если проблемные объекты появятся в реестре», - рассказала докладчик.

Председатель парламентского комитета Андрей Козлов попросил рассказать о практике других субъектов РФ в этой сфере. Татьяна Смирнова заметила, все регионы идут по пути принятия таких законов.

Андрей Козлов констатировал, что политика государства направлена на защиту прав участников долевого строительства. «Принята норма о введении эскроу-счетов для застройщиков, работает федеральный фонд по защите прав участников долевого строительства, дана возможность создания такого фонда на региональном уровне как дополнительный инструмент, который в случае необходимости может быть задействован», - резюмировал он.

Кроме того, члены комитета рассмотрели изменения в государственные программы Псковской области «Энергоэффективность и энергосбережение» и «Обеспечение населения области качественным жильём и коммунальными услугами». Корректировки касаются утверждения порядка распределения субсидий местным бюджетам за счёт средств, которые регион получил из фонда содействия реформированию ЖКХ.

Зетам члены комитета рассмотрели предложения коллег из Законодательного Собрания Ростовской области об изменении федерального закона «О защите прав потребителей».

Заместитель председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Марина Аникеева и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв заметили, что имеющихся механизмов для проведения мониторинга качества и безопасности товаров и услуг достаточно.

«В федеральном законодательстве недавно было закреплено такое понятие как «контрольная закупка». И у надзорных органов, и у общественности все механизмы для проведения такого мониторинга есть», - подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Депутаты согласились с этим и ограничились протокольным рассмотрением законодательной инициативы.