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Общество

Сумма поддержки ТОСов увеличится до 10 млн рублей в Псковской области в 2020 году

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Фото Дарьи Хватковой

Сумма поддержки ТОСов (территориальное местное самоуправление) в Псковской области в 2020 году будет увеличена до 10 млн рублей. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в ходе бюджетного послания на 38-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 24 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Жители начали активно использовать формат территориальных общественных самоуправлений для приведения в порядок дворовых территорий, благоустройства, установки детских и спортивных площадок», — отметил Михаил Ведерников. Он напомнил, что 2 года назад в регионе был всего 1 ТОС, а в настоящее время их 52, которые, по его словам, успешно реализовали 32 заявки на общую сумму 3,5 млн рублей.

«Это активные, неравнодушные люди, которые доказали свою способность воплощать в жизнь непростые, но очень нужные проекты», — отозвался об активистах ТОСов Михаил Ведерников.

Также губернатор коснулся темы социально-ориентированных НКО Псковской области. Он подчеркнул, что во многом при поддержке регионального проектного офиса, социально-ориентированные НКО вышли на новый уровень подготовки заявок в Фонд президентских грантов. «Если в прошлом году они привлекли в регион 35 млн рублей, то в этом году это цифра равна 48 млн», — добавил Михаил Ведерников.

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