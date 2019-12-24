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Общество

Россияне рассказали о нежелательных подарках на Новый год

Vеньше всего в подарок на Новый год россияне хотят получить сувениры, так или иначе связанные с символами года, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на проведенный опрос.

Следом после сувениров в антирейтинг попали игрушки, весы, мыло, календарь, станок для бритья, массажный коврик, биткоин, набор косметики и полотенце.

Среди гаджетов меньше всего россияне хотели бы получить электробритву, игровую консоль, музыкальную колонку, электронную книгу, навигатор, экшн-камеру, а таrже видеокамеру. Небольшой процент опрошенных россиян не были бы рады роботу-пылесосу, а также наушникам и фотоаппарату.

Более половины россиян, а именно 53% - заранее продумывают варианты подарков для близких, обращая внимание на пожелания. 18% россиян отправляются в магазин со списком, который им составляют заранее. Лишь 15% опрошенных дарят то, что первое попадается на глаза.

81% никогда не брали кредит на новогодние подарки близким. Большое количество россиян также уверены, что подарок должен быть полезным, но небольшой процент опрошенных, а именно 11%, считают, что подарок должен просто удивить.

71% респондентов признались, что им дарят ненужные подарки, 9% из них передаривают их кому-то другому.

Стоит добавить, что участие в опросе приняли почти 5 200 человек.

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