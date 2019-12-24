Доходная часть бюджета 2020 года Псковской области может превысить 40 млрд рублей

11:59, 24 декабря 2019, ПАИ

Доходная часть бюджета Псковской области может превысить 40 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в ходе бюджетного послания на 38-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 24 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«В этом году, с учётом всех последних поправок, доходы бюджета составляют уже 36,7 млрд рублей, — отметил Михаил Ведерников. — Учитывая, что у нас уже есть данные о дополнительном поступлении ещё 3 млрд рублей в рамках нацпроектов, мы перешагнём через отметку в 40 млрд рублей».

Он уточнил, что в 2017 году бюджет принимался с общим уровнем доходов 26,7 млрд рублей, а в 2018 году эта сумма выросла до 31,2 млрд рублей.

Михаил Ведерников пояснил, что ко второму чтению законопроекта о бюджете Псковской области были учтены итоги работы согласительной комиссии, по итогам которой внесли правки по 30 вопросам на общую сумму 2,7 млрд рублей. Он указал на то, что из них 1,9 млрд – это дополнительные средства федерального бюджета, а оставшееся – перераспределение уже учтённых расходов.

Перечисляя ключевые изменения, Михаил Ведерников сообщил, что бюджетом предусмотрены 508 млн рублей на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, 342 млн рублей – на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе, 280 млн рублей – на благоустройство общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, 175 млн рублей – на формирование современной городской среды.

Кроме этого, губернатор добавил, что в бюджете предусмотрены 150 млн рублей в виде безвозмездных поступлений от Фонда содействия реформированию ЖКХ на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, 93 млн рублей – на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 68 млн рублей – на модернизацию инфраструктуры общего образования, а также 51 млн рублей – на обеспечение комплексного развития сельских территорий.